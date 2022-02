Napoli Inter 1-1: pari e patta al Maradona, Dzeko risponde a Insigne (Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona, Napoli e Inter si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Napoli Inter 1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1? Inter subito in avanti – Nerazzurri subito in avanti con Perisic che arriva sul fondo e crossa. Sul pallone ci arriva Barella che calcia malissimo al volo e spedisce in rimessa laterale. 4? Occasione Napoli – Zielinski sfonda sulla sinistra e crossa basso e forte. Bucano tutti, ma fuori area arriva Di Lorenzo che di prima calcia fortissimo. Handanovic è immobile col pallone che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Allo stadio, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadiosi affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1?subito in avanti – Nerazzurri subito in avanti con Perisic che arriva sul fondo e crossa. Sul pallone ci arriva Barella che calcia malissimo al volo e spedisce in rimessa laterale. 4? Occasione– Zielinski sfonda sulla sinistra e crossa basso e forte. Bucano tutti, ma fuori area arriva Di Lorenzo che di prima calcia fortissimo. Handanovic è immobile col pallone che ...

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - GaianiGiovanni : @johndoublef Da interista te lo chiedo seriamente: voi juventini credete ancora nello scudetto? Per carità quelle d… - MattiaGallo17 : RT @cippiriddu: Questo pareggio è fondamentale per noi. Con Napoli, Milan e Atalanta già affrontate al ritorno sei ancora potenzialmente da… -