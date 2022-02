LIVE Skeleton donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Germania-Australia per l’oro, Margaglio rimonta e sogna la top10 (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 15.23 Tocca alle migliori 8! 15.22 Si riscatta la cinese Dan Zhao, prima con -0”52 di margine su Flock. 15.20 In difficoltà anche l’austriaca Janine Flock! Gran colpo di coda però negli ultimi parziali, è lei la nuova leader con -0”05 su Kanakina. Rimane terza Valentina Margaglio. 15.18 Passaggio a vuoto di Meylemans, addirittura ottava a +1”25! 15.16 Tredicesima Margaglio nella peggiore delle ipotesi. Anche la belga Kim Meylemans potrebbe finire alle spalle della piemontese. 15.14 Disastrosa la cinese Yuxi Li, altro gradino scalato da Valentina. La padrona di casa è quarta a mezzo secondo. 15.12 La seconda russa Yulia Kanakina scalza Margaglio e va al comando con ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 15.23 Tocca alle migliori 8! 15.22 Si riscatta la cinese Dan Zhao, prima con -0”52 di margine su Flock. 15.20 In difficoltà anche l’austriaca Janine Flock! Gran colpo di coda però negli ultimi parziali, è lei la nuova leader con -0”05 su Kanakina. Rimane terza Valentina. 15.18 Passaggio a vuoto di Meylemans, addirittura ottava a +1”25! 15.16 Tredicesimanella peggiore delle ipotesi. Anche la belga Kim Meylemans potrebbe finire alle spalle della piemontese. 15.14 Disastrosa la cinese Yuxi Li, altro gradino scalato da Valentina. La padrona di casa è quarta a mezzo secondo. 15.12 La seconda russa Yulia Kanakina scalzae va al comando con ...

