Lazio | Strakosha | «Ci serviva tempo per capire le idee di Sarri»

Strakosha ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna: queste le dichiarazioni del portiere dei biancocelesti Strakosha ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio. DIFESA- «Dobbiamo fare i complimenti a tutti, perché stiamo lavorando bene sul piano difensivo. Non dipende solo da me ma da tutta la squadra. Abbiamo avuto delle difficoltà, adesso abbiamo ritrovato un po' di serenità e dobbiamo continuare così per arrivare fino in fondo al campionato». CAMBIAMENTI – «Ci è voluto tempo per capire cosa voleva il mister. Ora i movimenti stanno diventando automatici. Prima andavamo in difficoltà, mentre ora siamo sul pezzo. Quindi subiamo meno». MIGLIORAMENTI – «Più giochi e più prendi fiducia.

