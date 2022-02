Giulia Pauselli incinta | in dolce attesa con Marcello Sacchetta

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022): è incon. L’annuncio arriva in rete ora ma verrà dato ufficialmente nella puntata di domani di Amici di Maria De Filippi. Questo infatti è quanto emerge dalle registrazioni attualmente in corso a Roma. L’appuntamento con lo speciale in TV però è fissato per domani pomeriggio. Incontenibile l’entusiasmo sul web, impossibile non commentare una notizia così lieta che arriverà proprio dagli studi di Amici, il programma che li ha fatti conoscere al pubblico ed apprezzare da professionisti del ballo. Molto riservati entrambi, i futuri genitori non avevano lasciato intuire nulla sui social, riservando la sorpresa a Maria De Filippi. Un altro amore sbocciato tra i banchi della scuola più spiata d’Italia: lei, ...