EDICOLA TS – Napoli-Inter | brividi scudetto | mosse a sorpresa e retroscena

(Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Ilè in grande difficoltà, l'vola in testa alla classifica! I partenopei rischiano di perdere il primato in Serie A, dopo la sconfittana contro l'. Un risultato che lascia i nerazzurri in vetta, con tre punti di vantaggio sui cugini.? "di Serie A". Leggi il titolo in prima pagina di Tuttosport insabato 12 febbraio 2022. "18:00, i migliori scontri che valgono oltre:e contesto inaspettati" . La copertina è invece dedicata a Vlahovic, che "ha cambiato la Juve". Ile l'si sono affrontate questa sera al San Paolo, in una partita che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo. Gli azzurri sono passati in vantaggio ...

Advertising

marcotravaglio : TUTTI UGUALI TRANNE DUE A chi dice “Sono tutti uguali”, segnaliamo quanto segue. I 5Stelle si vedono congelare il l… - marcotravaglio : Il Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale civile di Napoli sul nuovo statuto 5Stelle e sull’elezi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EDICOLA - Napoli: le prime pagine dei quotidiani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EDICOLA - Napoli: le prime pagine dei quotidiani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EDICOLA - Napoli: le prime pagine dei quotidiani -

Ultime Notizie dalla rete : EDICOLA Napoli

...Maurizio De Giovanni ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi ine della quale vi proponiamo un breve estratto. 'da ...L'ex allenatore delRenzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in. 'Ilsi vede subito che è una squadra di Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo. Come piace a me. Nel senso che gli azzurri sono ...Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Il sindaco Napoli va in procura. I pm: interrogatorio secretato. Il primo cittadino di Salerno sentito per due ore su Zoccola e la gestione degli ...I quotidiani in edicola oggi, sabato 11 febbraio 2022, si concentrano sul prossimo turno di Serie A, che avrà il suo "piatto forte" nella sfida del Maradona fra Napoli e Inter, in programma oggi alle ...