È scontro tra Landini e Bonomi sui salari e sulla contrattazione (Di domenica 13 febbraio 2022) L'aumento del costo dell'energia e dei principali prodotti alimentati causato dal boom dell'inflazione indotto principalmente dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dall'ingorgo nelle catene del valore globale non sta solo aumentando i costi per le imprese, ma sta peggiorando il problema dei bassi salari in Italia. Fermi sostanzialmente dal 1990, e funestati dal precariato di massa, oggi dovranno pagare le conseguenze degli aumenti record. È uno degli effeti del secondo tempo di una crisi sottovalutata dagli ultimi due governi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : scontro tra Inter, tra Napoli e Liverpool è il "quasi" che tiene a galla i nerazzurri Nel frattempo Milan e Napoli si scontreranno tra loro tra tre settimane, per poi dover affrontare ... Viste le differenze di valori tecnici ed esperienza internazionale sarà uno scontro quasi ...

Zampata Lo Re, magia di Volpato: vittoria e festa primo posto per il Caselle ... unica squadra ancora imbattuta uscita vittoriosa dalla sfida contro la Virtus Calcio e momentaneamente al comando della classifica in attesa dello scontro tra Valdruento e Valdocco che andrà in ...

Scontro tra auto a Nus, due persone in ospedale Agenzia ANSA È scontro tra Landini e Bonomi sui salari e sulla contrattazione IN QUESTA CORNICE ieri è esploso un nuovo conflitto verbale a distanza tra il segretario della cgil Maurizio Landini che ha chiuso la conferenza di organizzazione del sindacato a Rimini e il ...

Cavernicoli pandemici, giù la maschera Le persone del nostro Paese e dell’intero pianeta sono in pericolo mortale a causa dello scontro nucleare tra le civiltà dell’Est e dell’Ovest. Dobbiamo fermare l’accumulo di… “ Le persone del nostro ...

