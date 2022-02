Come dimagrire: 6 trucchi per dieta e attività fisica (Di sabato 12 febbraio 2022) dimagrire senza arrecare danno alla salute è facile basta seguire 6 trucchi che aiutano a perdere peso nel modo giusto. Per perdere peso bisogna seguire queste 6 regole ovvero: non saltare la colazione; non saltare i pasti; fare attività fisica, abolire l’alcol, usare un piatto più piccolo e bere molta acqua. Quando si comincia una dieta si vuole sempre dimagrire velocemente ma non è una buona idea perchè fa male e tutti i medici lo sconsigliano. Anche perché non si tratta di un dimagrimento duraturo ma di un’illusione: perché non perdiamo grasso viscerale, ma altro, che siano liquidi, muscolo, o altro. Ci sono però una serie di piccole astuzie, suggerite dal NHS – il sistema sanitario britannico – che se partiamo da zero e vogliamo perdere peso possono aiutarci a ottimizzare i ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022)senza arrecare danno alla salute è facile basta seguire 6che aiutano a perdere peso nel modo giusto. Per perdere peso bisogna seguire queste 6 regole ovvero: non saltare la colazione; non saltare i pasti; fare, abolire l’alcol, usare un piatto più piccolo e bere molta acqua. Quando si comincia unasi vuole semprevelocemente ma non è una buona idea perchè fa male e tutti i medici lo sconsigliano. Anche perché non si tratta di un dimagrimento duraturo ma di un’illusione: perché non perdiamo grasso viscerale, ma altro, che siano liquidi, muscolo, o altro. Ci sono però una serie di piccole astuzie, suggerite dal NHS – il sistema sanitario britannico – che se partiamo da zero e vogliamo perdere peso possono aiutarci a ottimizzare i ...

