Combinata nordica | Pechino 2022 | Lamparter il migliore dei big in allenamento su Large Hill | bene Buzzi e Bortolas

Dopo due giornate di riposo, è cominciato quest'oggi il percorso di avvicinamento verso la seconda settimana di gare della Combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il trampolino grande di Zhangjiakou è stato teatro delle prime tre serie ufficiali di allenamento in vista dei due eventi (individuale e a squadre) con in palio le medaglie. Tra i grandi favoriti per la medaglia d'oro spicca l'ottimo rendimento odierno nel salto da parte di Johannes Lamparter, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e quarto nella Gundersen olimpica su Normal Hill, che ha collezionato due quarti posti di seguito per poi stampare il miglior punteggio nell'ultimo training. Austria molto competitiva sinora sul trampolino grande cinese anche con due specialisti ...

