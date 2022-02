Calcio | Pioli | ' rinnovo Theo Hernandez bellissimo segnale'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Milano, 12 feb. - (Adnkronos) - "È undi un club che ha una visione per il presente e per il futuro". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanoin merito al prolungamento di contratto del terzino sinistrofino al 30 giugno 2026. "E' unimportante per tutto l'ambiente -aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria-. E' bello avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e un club che vuole tornare ai massimi livelli".

Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre lavorato con forza -sottolinea ...Calcio d'inizio domani alle 12.30 a San Siro. L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa presentando la gara. "Il rinnovo di Theo Hernandez è un bellissimo segnale, per un ...