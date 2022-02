Xiaomi Store arriva a Bologna | la data dell’inaugurazione

(Di venerdì 11 febbraio 2022), azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), rafforza la sua presenza in Italia. La società, infatti, ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita () all’interno del Centro Commerciale Shopville Grand Reno, situato in località Casalecchio di Reno a. Il nuovo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Offerte smartphone:Mi5S 4G con il 29% di scontoMi 6 Plus: probabile presentazione 11 luglio 2017, smartphone da 6gb Ram e batteria infinita Offerte smartphone Gearbest 13 luglio 2017 Calo del Mercato Smartphone, mai così maleMi Mix Alpha: ...

