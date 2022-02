Ucraina, Draghi in videoconferenza con Biden, leader Ue e Nato (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato a una videoconferenza, organizzata da parte americana, con il presidente Usa Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente rumeno Klaus Iohannis, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.“Sono stati analizzati gli ultimi sviluppi della crisi Ucraina – spiega Palazzo Chigi in una nota -. E' stato condiviso lo scenario rappresentato e confermata l'esigenza di assicurare una ferma postura di deterrenza, mantenendo aperto il dialogo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha partecipato a una, organizzata da parte americana, con il presidente Usa Joe, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente rumeno Klaus Iohannis, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il segretario generale dellaJens Stoltenberg.“Sono stati analizzati gli ultimi sviluppi della crisi– spiega Palazzo Chigi in una nota -. E' stato condiviso lo scenario rappresentato e confermata l'esigenza di assicurare una ferma postura di deterrenza, mantenendo aperto il dialogo ...

