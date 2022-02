Torta con frullato di mele: soffice, golosa, per grandi e piccini! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torta con frullato di mele: una vera delizia per grandi e piccini! Un dolce ottimo, perfetto per una merenda sana e gustosa, è la Torta super soffice preparata con un frullato di mele. Ecco la ricetta completa di ingredienti e di procedimenti. Ingredienti per fare la Torta Per preparare la Torta, vi serviranno: 250 grammi di farina 00 (ne servirà un po’ in più per la teglia) 140 grammi di zucchero semolato 125 ml di yogurt bianco 80 ml olio di semi (ne servirà un po’ in più per la teglia) 2 uova 1 mela e 1 limone Una bustina di lievito per dolci Un cucchiaino di cannella in polvere. Per decorare: q.b. di zucchero a velo. Torta con frullato di mele, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022)condi: una vera delizia perUn dolce ottimo, perfetto per una merenda sana e gustosa, è lasuperpreparata con undi. Ecco la ricetta completa di ingredienti e di procedimenti. Ingredienti per fare laPer preparare la, vi serviranno: 250 grammi di farina 00 (ne servirà un po’ in più per la teglia) 140 grammi di zucchero semolato 125 ml di yogurt bianco 80 ml olio di semi (ne servirà un po’ in più per la teglia) 2 uova 1 mela e 1 limone Una bustina di lievito per dolci Un cucchiaino di cannella in polvere. Per decorare: q.b. di zucchero a velo.condi, ...

Advertising

borghi_claudio : @LVDA_Acid Non so. Dimmi. C'è uno che era il fenomeno che si muove in una direzione e c'è una torta che vola in dir… - AgusSolUreta : Yo con la torta que me hizo Pau jsjsjsjs - JenniferWBarret : Torta con crema pasticcera al mascarpone - nammysmile : @_yoontangerine_ Ahahah grazie amore????, per me è semplice perché avevo fatto tempo torta con glassa alla coca cola.… - wagawebagency : ?? La nostra Agenzia compie 12 anni, portando con sé diversi cambiamenti… ma i progetti in cantiere sono tanti, quin… -