Successo per la prima edizione del concorso “Una cartolina per Te…Renzìn” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è conclusa la prima edizione del concorso “Una cartolina per Te…Rezìn”, ideato dall’Anpi Bellizzi, allo scopo di mantenere viva la memoria di quanto accaduto nei campi di concentramento e nello specifico nel ghetto di Terezín, indetto in occasione della Giornata della Memoria. Si tratta di un concorso che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Gaurico di Bellizzi e la scuola Media Tasso di Salerno: gli studenti hanno realizzato una cartolina da inviare ad un bimbo di Terezin. Un percorso che si conclude proprio con il ritiro delle cartoline imbucate dagli alunni in un’apposita buca postale, simbolicamente creata per l’occasione. L’Istituto Comprensivo Bellizzi è una scuola attenta, inclusiva ed aperta alle iniziative territoriali ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è conclusa ladel“Unaper Te…Rezìn”, ideato dall’Anpi Bellizzi, allo scopo di mantenere viva la memoria di quanto accaduto nei campi di concentramento e nello specifico nel ghetto di Terezín, indetto in occasione della Giornata della Memoria. Si tratta di unche ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Gaurico di Bellizzi e la scuola Media Tasso di Salerno: gli studenti hanno realizzato unada inviare ad un bimbo di Terezin. Un percorso che si conclude proprio con il ritiro delle cartoline imbucate dagli alunni in un’apposita buca postale, simbolicamente creata per l’occasione. L’Istituto Comprensivo Bellizzi è una scuola attenta, inclusiva ed aperta alle iniziative territoriali ...

Advertising

ladyonorato : Che successo, un governo che reprime lo sport fra i ragazzi sani di corpo e di mente. (Ce ne vergogneremo per decen… - ladyonorato : E ancor più casualmente, la figlia Ida è una pupilla del #WEF di #KlausSchwab, cresciuta per diventare una “leader… - chiellini : ???? Un successo convincente che apre al meglio un ciclo di partite fondamentali per la nostra stagione. Avanti cos… - Llukas79 : RT @Covidioti: @borghi_claudio Un grande successo eh. Fate togliere per sempre il greenpass. L'ordinanza di Musumeci ha dimostrato che con… - nuova_venezia : 'Chi l'ha visto?' veniva trasmesso per la prima volta il 30 aprile 1989, format di successo di Rai3, in onda tutt'o… -