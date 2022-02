Sospeso Don Emanuele Personeni, prete no vax: progettava un tour contro il Green pass (Di venerdì 11 febbraio 2022) Provvedimento durissimo per Don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale di Mapello noto per le sue posizioni no vax, che è stato Sospeso dall'incarico dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Il ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 febbraio 2022) Provvedimento durissimo per Don, vicario parrocchiale di Mapello noto per le sue posizioni no vax, che è statodall'incarico dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Il ...

