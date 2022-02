Slittino, Leon Felderer positivo al COVID-19 dopo la team relay (Di venerdì 11 febbraio 2022) Leon Felderer è rimasto positivo al COVID-19. Lo slittinista azzurro entra nella lista dei contagiati della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ad un giorno dalla team relay che abbiamo vissuto nella giornata di ieri. L’atleta è stato isolato come previsto dal protocollo, attualmente è sotto osservazione medica a Yanqing. Il CONI sta applicando rigidamente le regole stabilite nel CIO per proteggere i partecipanti che si preparano per disputare una nuova settimana di sfide. Il 22enne nativo di Klausen era stato uno dei protagonisti della ‘staffetta’ che ha chiuso il programma per quanto riguarda lo Slittino in quel di Pechino 2022. Il nostro connazionale si è alternato con Andrea Voetter ed il duo composto da Emanuel Rieder-Simon ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)è rimastoal-19. Lo slittinista azzurro entra nella lista dei contagiati della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ad un giorno dallache abbiamo vissuto nella giornata di ieri. L’atleta è stato isolato come previsto dal protocollo, attualmente è sotto osservazione medica a Yanqing. Il CONI sta applicando rigidamente le regole stabilite nel CIO per proteggere i partecipanti che si preparano per disputare una nuova settimana di sfide. Il 22enne nativo di Klausen era stato uno dei protagonisti della ‘staffetta’ che ha chiuso il programma per quanto riguarda loin quel di Pechino 2022. Il nostro connazionale si è alternato con Andrea Voetter ed il duo composto da Emanuel Rieder-Simon ...

