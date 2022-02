Short track, Cina ancora ‘aiutata’: perché è stata ripescata (senza squalifiche) nella finale di staffetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Cina è rimasta protagonista di un episodio sicuramente discutibile nella prima semifinale della staffetta maschile di Short track. La giuria ha deciso di ripescare i padroni di casa, che erano caduti ad una deCina di giri dalla fine dopo un contatto improvviso con il quartetto canadese. Proprio il Canada si è poi involato tranquillamente verso la vittoria della semifinale, seguito dall’Italia, che ha comodamente tagliato il traguardo per seconda, riuscendo a centrare il biglietto per la finale. La giuria, però, ha deciso di rivedere le immagini e ha ritenuto che la Cina fosse stata penalizzata da quel contatto, portando in questo modo la nazionale ospitante nell’ultimo atto per le medaglie. Un ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Laè rimasta protagonista di un episodio sicuramente discutibileprima semidellamaschile di. La giuria ha deciso di ripescare i padroni di casa, che erano caduti ad una dedi giri dalla fine dopo un contatto improvviso con il quartetto canadese. Proprio il Canada si è poi involato tranquillamente verso la vittoria della semi, seguito dall’Italia, che ha comodamente tagliato il traguardo per seconda, riuscendo a centrare il biglietto per la. La giuria, però, ha deciso di rivedere le immagini e ha ritenuto che lafossepenalizzata da quel contatto, portando in questo modo la nazionale ospitante nell’ultimo atto per le medaglie. Un ...

