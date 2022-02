Recovery, per l’Anci “con queste procedure è certo che non riusciremo a spendere tutto”. E le Regioni: “Preoccupati, noi mai coinvolti” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell’anno che prevede un record di 100 obiettivi e target da rispettare, la strada per l’attuazione del Recovery plan è in salita. A preoccupare non è lo stato di avanzamento dei progetti in mano ai ministeri, ma la “messa a terra” che in molti casi passa per il coinvolgimento degli enti locali. “Noi abbiamo la certezza che i soldi non riusciremo a spenderli tutti entro il 2026, con queste procedure. Servono ulteriori semplificazioni, è inutile prenderci in giro”, ha scandito parlando su Rai3 Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, a tre mesi dall’appello lanciato a Mario Draghi durante l’assemblea di Parma torna a suonare l’allarme sul rischio flop del Recovery plan. Non che da allora non sia stato fatto nulla per venire in aiuto agli enti, visto che a dicembre è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell’anno che prevede un record di 100 obiettivi e target da rispettare, la strada per l’attuazione delplan è in salita. A preoccupare non è lo stato di avanzamento dei progetti in mano ai ministeri, ma la “messa a terra” che in molti casi passa per il coinvolgimento degli enti locali. “Noi abbiamo la certezza che i soldi nona spenderli tutti entro il 2026, con. Servono ulteriori semplificazioni, è inutile prenderci in giro”, ha scandito parlando su Rai3 Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, a tre mesi dall’appello lanciato a Mario Draghi durante l’assemblea di Parma torna a suonare l’allarme sul rischio flop delplan. Non che da allora non sia stato fatto nulla per venire in aiuto agli enti, visto che a dicembre è ...

