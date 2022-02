Oggi riaprono le discoteche: le regole per tornare in pista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da Oggi, venerdì 11 febbraio, si riaccende la musica. riaprono le discoteche dopo l’ultimo stop imposto dal governo prima di Natale. E’ tutto pronto per tornare in pista dopo il periodo complicatissimo che ha messo in ginocchio il settore e 100.000 lavoratori. Questa dovrebbe essere la volta buona, niente più luci spente per i locali da ballo. Rimangono però le regole da rispettare. E sono quelle in vigore prima dell’ultima chiusura: le discoteche al chiuso posso occupare il 50% della capienza, il 75% degli eventuali spazi all’aperto. L’uso della mascherina è obbligatorio per le aree comuni, ma in pista si balla senza coprire bocca e naso. Obbligatorio il Super Green pass, quindi vaccinazione o guarigione, che verrà chiesto prima di entrare nel locale. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da, venerdì 11 febbraio, si riaccende la musica.ledopo l’ultimo stop imposto dal governo prima di Natale. E’ tutto pronto perindopo il periodo complicatissimo che ha messo in ginocchio il settore e 100.000 lavoratori. Questa dovrebbe essere la volta buona, niente più luci spente per i locali da ballo. Rimangono però leda rispettare. E sono quelle in vigore prima dell’ultima chiusura: leal chiuso posso occupare il 50% della capienza, il 75% degli eventuali spazi all’aperto. L’uso della mascherina è obbligatorio per le aree comuni, ma insi balla senza coprire bocca e naso. Obbligatorio il Super Green pass, quindi vaccinazione o guarigione, che verrà chiesto prima di entrare nel locale. ...

