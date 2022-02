Lautaro via dall’Inter: segue un altro argentino in una big (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da "stop and goal", l'Inter avrebbe ricevuto un'offerta shock dal Manchester United per Lautaro Martinez. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire ben 100 milioni di euro per il calciatore argentino, che farebbe parte del progetto di Mauricio Pochettino.? L'Inter ha dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più impegnate e attive sul mercato. I nerazzurri stanno vivendo un'ottima stagione, ma è chiaro che a giugno daranno il meglio in termini di acquisti e cessioni. Qualche big potrebbe partire e tenere d'occhio Lautaro Martinez, mercato del calcio ancora molto attivo all'Inter, con i nerazzurri già in programma per le prossime entrate estive. Tuttavia, se da un lato possono arrivare dei nuovi rinforzi, dall'altro non si esclude qualche cessione. Uno di quelli in ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da "stop and goal", l'Inter avrebbe ricevuto un'offerta shock dal Manchester United perMartinez. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire ben 100 milioni di euro per il calciatore, che farebbe parte del progetto di Mauricio Pochettino.? L'Inter ha dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più impegnate e attive sul mercato. I nerazzurri stanno vivendo un'ottima stagione, ma è chiaro che a giugno daranno il meglio in termini di acquisti e cessioni. Qualche big potrebbe partire e tenere d'occhioMartinez, mercato del calcio ancora molto attivo all'Inter, con i nerazzurri già in programma per le prossime entrate estive. Tuttavia, se da un lato possono arrivare dei nuovi rinforzi, dall'non si esclude qualche cessione. Uno di quelli in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro via Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore ... possibile assalto in estateCon un contratto valido fino al 2026, Lautaro Martinez ha fino ad ora siglato 12 reti stagionali. Il giocatore argentino nelle ultime uscite sta faticando a trovare la via ...

Inter, Inzaghi a Napoli con un'arma in più Simone Inzaghi ha finalmente avuto il via libera per inserire nella lista dei convocati il nuovo arrivato e suo pupillo alla Lazio, Felipe ... In avanti, conferma per Lautaro e Dzeko , con Sanchez pronto ...

Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore Il grande obiettivo sarebbe infatti un centravanti di livello top e il club sta ragionando su quattro candidati. Inter, Lautaro e Pochettino: sogno Manchester United Uno di questi candidati, come ...

Stramaccioni: “Inter, altra sconfitta sarebbe brutto colpo. Meglio Lautaro di Sanchez” Lautaro più indicato per questa partita ... Direttore : Sabine Bertagna Il sito FCINTER1908 di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via del Pratello, 27 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg ...

