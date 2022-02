Laura Chiatti in lutto | l’addio all’amica d’infanzia che stringe il cuore

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Parole che arrivano potenti come un pugno allo stomaco quelle di: l’attrice ha dedicato un post su Instagram a una sua amica, Elena, scomparsa all’improvviso. Un enorme dolore che l’artista ha voluto condividere con i suoi fan, forse per trovare quella consolazione a una perdita inspiegabile.per, le parole strazianti per l’amicasu Instagram ha condiviso un messaggio di dolore per la morte di Elena, sua grande amica, scomparsa prematuramente. “La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla e le farfalle tornano sempre dalle mamme”, ha scritto a corredo di una foto dell’amica, che la ...