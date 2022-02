LA COPPA ITALIA FA IL SOLLETICO A RAI1: LE FICTION VINCONO, COSTANO MENO E RENDONO DI PIÙ (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’arrivo della COPPA ITALIA su Canale 5, e ancor prima della Champions, si è reso necessario anche per mettere da parte l’immagine un po’ ingombrante di tv tematica rivolta solo al pubblico di reality e soap, tornando così ad essere una vera ammiraglia che parla a tutti. Discorso diverso per RAI1 che ha fatto della varietà nella programmazione – FICTION, show, eventi, sport e cultura – il suo mix vincente. I costi del calcio sono diventati negli ultimi anni proibitivi per una tv pubblica. Tra il canone più basso d’Europa e la sempre MENO pubblicità per le recenti normative, sarebbe pericoloso per le casse di Viale Mazzini puntare al pallone mentre si è rivelato un affare notevole spingere su Rai FICTION, sugli eventi come Sanremo – Rai Pubblicità ha incassato 42 milioni di euro – e a ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’arrivo dellasu Canale 5, e ancor prima della Champions, si è reso necessario anche per mettere da parte l’immagine un po’ ingombrante di tv tematica rivolta solo al pubblico di reality e soap, tornando così ad essere una vera ammiraglia che parla a tutti. Discorso diverso perche ha fatto della varietà nella programmazione –, show, eventi, sport e cultura – il suo mix vincente. I costi del calcio sono diventati negli ultimi anni proibitivi per una tv pubblica. Tra il canone più basso d’Europa e la semprepubblicità per le recenti normative, sarebbe pericoloso per le casse di Viale Mazzini puntare al pallone mentre si è rivelato un affare notevole spingere su Rai, sugli eventi come Sanremo – Rai Pubblicità ha incassato 42 milioni di euro – e a ...

Advertising

Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - matteorenzi : Le trasferte della Fiorentina in Coppa Italia vanno vietate ai malati di cuore. Trionfo a Bergamo all’ultimo second… - sportmediaset : Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - infoitsport : Milan, il calendario delle prossime sfide di campionato e Coppa Italia - _ManuFC_ : @goddy1908 Hai visto che noi giochiamo il derby d'andata in Coppa Italia il 1 di marzo e poi il 4 siamo contro la S… -