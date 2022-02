Ibrahimovic | fissata la tabella per il rientro in campo dello svedese

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Continuano senza sosta le sessioni personalizzate di allenamento per Zlatannella palestra di Milanello: lonon ha ancora smaltito l’infiammazione al tendine d’Achille che lo tormenta da 3 settimane e dopo Inter e Lazio, salterà sicuramente anche la gara di domenica contro la Sampdoria. ZlatanLe sue condizioni sono monitorate quotidianamente dallo staff medico del Milan, nella speranza che il fastidio sparisca nel minor tempo possibile, ma allo stato attuale la presenza diin dubbio anche per la trasferta di Salerno del prossimo 19 febbraio, secondo La GazzettaSport. L’obiettivo concreto dell’attaccante rossonero potrebbe essere dunque quello di tornare al top della condizione per la semifinale di andata della Coppa Italia in programma il ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Milan ha fissato la tabella per il recupero dall'infortunio e il rientro in campo diZlatancontinua il suo lavoro di recupero, nella palestra di Milanello, mentre sembrano più chiari i tempi del ritorno in campo con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport: "Sembrava un ......post - derby ha accompagnato il Milan di Stefano Pioli alla ripresa degli allenamentiper ...un allenamento tipo - arrivano conferme in senso negativo sulla possibile presenza die ...Zlatan Ibrahimovic continua i suoi lavori di recupero, nella palestra di Milanello per tornare nella condizione ottimale. I tempi per rivederlo in campo sembrerebbero più chiari, vediamo cosa ha ...Ma quando tornerà Ibrahimovic? Al momento è difficile stimare una data. Sicuramente non ci sarà contro la Sampdoria, poco probabile il ritorno contro Salernitana e Udinese.