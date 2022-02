Fosca Innocenti, location: dove è stato girato? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come altre recenti fiction italiane, anche Fosca Innocenti, in onda da venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5, ha scelto una città della provincia italiana come location principale del suo racconto. Un modo per allontanarsi da luoghi già visti in numerose serie tv, ma che serve anche ad offrire al pubblico un contesto più a misura d’uomo. Ma dove è stato girato Fosca Innocenti? Per la serie, è stata scelta la Toscana, ed in particolare Arezzo: la città è infatti la location principale delle numerose scene in esterni, così come in Toscana si trova il casale in cui abita la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada. La serie, infatti è stata realizzata in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour ed il ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come altre recenti fiction italiane, anche, in onda da venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5, ha scelto una città della provincia italiana comeprincipale del suo racconto. Un modo per allontanarsi da luoghi già visti in numerose serie tv, ma che serve anche ad offrire al pubblico un contesto più a misura d’uomo. Ma? Per la serie, è stata scelta la Toscana, ed in particolare Arezzo: la città è infatti laprincipale delle numerose scene in esterni, così come in Toscana si trova il casale in cui abita la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada. La serie, infatti è stata realizzata in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour ed il ...

