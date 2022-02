Afghanistan, arrestati a Kabul due giornalisti collaboratori dell’Agenzia Onu per i rifugiati. Tabelani: “Lavorano con l’intelligence” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Due giornalisti collaboratori dell’Unhcr (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ndr) e alcuni cittadini afgani che Lavorano con loro sono stati arrestati a Kabul. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la situazione”. È quanto rende noto la stessa Agenzia con un post su Twitter, concludendo che “non faremo ulteriori commenti vista la natura della situazione”. Zia Shahreyar, giornalista del Bbc Persian identifica uno dei giornalisti rapiti con Andrew North, un ex giornalista della Bbc con sede a Kabul, che è stato diverse volte in Afghanistan da quando i Talebani hanno preso il potere l’anno scorso. Il Washington Post, citando una fonte di un’unità di intelligence dei Talebani, scrive che “diversi cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Duedell’Unhcr (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i, ndr) e alcuni cittadini afgani checon loro sono stati. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la situazione”. È quanto rende noto la stessa Agenzia con un post su Twitter, concludendo che “non faremo ulteriori commenti vista la natura della situazione”. Zia Shahreyar, giornalista del Bbc Persian identifica uno deirapiti con Andrew North, un ex giornalista della Bbc con sede a, che è stato diverse volte inda quando i Talebani hanno preso il potere l’anno scorso. Il Washington Post, citando una fonte di un’unità di intelligence dei Talebani, scrive che “diversi cittadini ...

