Venerdì riaprono le discoteche: “Rincari e incognite sul personale, altra chiusura sarebbe fatale” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. C’è attesa da parte del comparto per la riapertura di discoteche e sale da ballo, prevista domani 11 febbraio. Dopo la chiusura decretata a partire dalle feste di Natale, la misura, decisa dal governo, insieme all’eliminazione dell’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale, rappresenta un significativo passo avanti nel superamento delle restrizioni legate al Covid. “Nonostante le regole restino stringenti sia per protocolli di sicurezza che per rispetto dei limiti di capienza, è davvero importante poter riaprire, tenendo l’attenzione ai massimi livelli, dopo due anni di grandi difficoltà- commenta Paolo Visinoni, presidente del Gruppo Sale da ballo Ascom-. È un weekend importante per un settore che ha aperto in due anni poco più di tre mesi, a luglio e agosto 2020 e da metà ottobre a metà dicembre 2021. Molte imprese, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. C’è attesa da parte del comparto per la riapertura die sale da ballo, prevista domani 11 febbraio. Dopo ladecretata a partire dalle feste di Natale, la misura, decisa dal governo, insieme all’eliminazione dell’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale, rappresenta un significativo passo avanti nel superamento delle restrizioni legate al Covid. “Nonostante le regole restino stringenti sia per protocolli di sicurezza che per rispetto dei limiti di capienza, è davvero importante poter riaprire, tenendo l’attenzione ai massimi livelli, dopo due anni di grandi difficoltà- commenta Paolo Visinoni, presidente del Gruppo Sale da ballo Ascom-. È un weekend importante per un settore che ha aperto in due anni poco più di tre mesi, a luglio e agosto 2020 e da metà ottobre a metà dicembre 2021. Molte imprese, ...

