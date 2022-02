Ultime Notizie Roma del 10-02-2022 ore 18:10 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano riunione apertura parliamo ancora dei vaccini e del covid perché no vax dovrebbe arrivare il 24 febbraio ed essere disponibile subito giudice Nicola Magrini direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco mette così un punto gli ultimi giorni scorsi e fornisce una data certa che segnerà una nuova svolta la lotta contro il coronavirus il 24 febbraio scenderà in campo La Quinta Colonna un vaccino proteico come quelli antinfluenzali spiega pedaliera potrebbe piacere agli indecisi se non addirittura convincere innovax perché si basa sulle proteine ricombinanti già usati da decenni per altri vaccini sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a DNA RNA specifica Magrini sarà presto un’opzione per un milione o due di persone che vogliono Comunque vaccinarsi intanto è stata sospesa la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano riunione apertura parliamo ancora dei vaccini e del covid perché no vax dovrebbe arrivare il 24 febbraio ed essere disponibile subito giudice Nicola Magrini direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco mette così un punto gli ultimi giorni scorsi e fornisce una data certa che segnerà una nuova svolta la lotta contro il coronavirus il 24 febbraio scenderà in campo La Quinta Colonna un vaccino proteico come quelli antinfluenzali spiega pedaliera potrebbe piacere agli indecisi se non addirittura convincere innovax perché si basa sulle proteine ricombinanti già usati da decenni per altri vaccini sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a DNA RNA specifica Magrini sarà presto un’opzione per un milione o due di persone che vogliono Comunque vaccinarsi intanto è stata sospesa la ...

