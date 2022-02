Transizione 4.0, Federmacchine scrive al ministro Giorgetti per allungare di sei mesi i termini di consegna dei macchinari ordinati nel 2021 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Federmacchine, la federazione delle imprese italiane costruttrici di beni strumentali, non si arrende e, per voce delle 12 associazioni di categoria ad essa federate, torna a chiedere al ministro Giancarlo Giorgetti un intervento immediato di modifica dei termini di consegna delle macchine e degli impianti ordinati nel 2021 e collegati ai provvedimenti 4.0 previsti dalla precedente Legge di Bilancio. I macchinari ordinati entro la fine dell’anno scorso godono infatti degli incentivi 4.0 previsti dalla legge di bilancio 2021 a patto che siano consegnati entro giugno 2022, una scadenza troppo ravvicinata, considerate le attuali condizioni del contesto, funestato dalla grande difficoltà di reperimento ... Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022), la federazione delle imprese italiane costruttrici di beni strumentali, non si arrende e, per voce delle 12 associazioni di categoria ad essa federate, torna a chiedere alGiancarloun intervento immediato di modifica deididelle macchine e degli impiantinele collegati ai provvedimenti 4.0 previsti dalla precedente Legge di Bilancio. Ientro la fine dell’anno scorso godono infatti degli incentivi 4.0 previsti dalla legge di bilancioa patto che sianoti entro giugno 2022, una scadenza troppo ravvicinata, considerate le attuali condizioni del contesto, funestato dalla grande difficoltà di reperimento ...

