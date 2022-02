Pescatori autonomi | l’aliquota contributiva per il 2022

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – I lavoratoriche svolgono l’attività di pesca sono tenuti a versare all’INPS un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per idella piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Per gli anni 2020 e 2021, l’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: INPS: Contributi non sufficienti per le pensioni Tasse, ecco dove vanno a finire: l’11% serve a saldare il debito pubblico Entrate tributarie e contributive a Gennaio 2019 Garanzia Giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Entrate tributarie a luglio 2019: gettito di 250.143 milioni Sospensione contributi artigiani commercianti per Covid