Advertising

glooit : Padel: Al-Khelaifi a Roma, match in coppia con Luigi Carraro leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Padel Khelaifi

ANSA Nuova Europa

Il presidente del PSG e di Qatar Sports Investments, Nasser Al -, ha incontrato a Roma l'omologo della Federazione internazionale di, Luigi Carraro, dando vita a una partita sul campo delClub dell'Orange. I due hanno giocato in squadra assieme,......momento di presentare ai fan di tutto il mondo questo gioco meraviglioso - le parole di Nasser Al -, presidente di Qatar Sports Investments - e questi atleti incredibili, così che il...(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il presidente del PSG e di Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaifi, ha incontrato a Roma l'omologo della Federazione internazionale di padel, Luigi Carraro, dando vita a ...“Si tratta – ha scritto Al Khelaifi, a Roma in questi giorni per lavorare sulla neonata federazione internazionale di padel – di una nuova alba di stabilità finanziaria e di un’opportunità per i club ...