Milan, Daniele Longo: “Botman, incontro importante” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata caldissima in casa Milan per il mercato. incontro con gli agenti di Botman e con quello di Theo Hernandez: le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata caldissima in casaper il mercato.con gli agenti die con quello di Theo Hernandez: le ultime.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, incontro importante per #Botman: le ultime di Daniele Longo / #VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan - mvcalcio : RT @MDedola: Come promesso ecco il Magazine di Gennaio del Milan Club Sassari Franco Baresi. Al suo interno tante novità, tra cui l'intervi… - triolo_daniele : RT @AlfredoPedulla: #Botman: il #Milan ha proposto una base superiore ai 2,5 milioni più bonus per arrivare almeno a 3 milioni a stagione.… - triolo_daniele : RT @MarcoBovicelli: Non solo #Botman, a Casa #Milan anche l’agente di #TheoHernandez Manuel Quilon: sistemati gli ultimi dettagli per il ri… - DanieleStampeg2 : Caro @acmilan #Milan, oggi ti scrivo. Ho avuto la fortuna di legare la mia vita alla tua, il 1 Marzo 1995. Nel mio… -