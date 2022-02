Grillo a Roma per la “grana” Conte. La soluzione in tasca: ripartire da un comitato di attivisti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Grillo e Conte al redde rationem. Il garante del M5S arriva a Roma e se stavolta, magari, non avrà il casco, di sicuro indosserà un’armatura. O almeno, così profetizza sull'”Elevato” un esponente pentastellato che, più che di visita riparatoria, parla di incontro dovuto in una fase il Movimento è «sotto attacco». Pertanto, coi luogotenenti grillini schierati – Di Maio, Fico e Virginia Raggi in prima linea – e i fedelissimi contiani allertati, i vertici della galassia 5S provano a risolvere l’impasse causato dall’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’efficacia del nuovo statuto e l’elezione di Conte come presidente M5S. M5S, la mano di Grillo: vertice a Roma con Conte per sciogliere il nodo Tribunale E allora, riuscirà “l’Elevato” Beppe ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022)al redde rationem. Il garante del M5S arriva ae se stavolta, magari, non avrà il casco, di sicuro indosserà un’armatura. O almeno, così profetizza sull'”Elevato” un esponente pentastellato che, più che di visita riparatoria, parla di incontro dovuto in una fase il Movimento è «sotto attacco». Pertanto, coi luogotenenti grillini schierati – Di Maio, Fico e Virginia Raggi in prima linea – e i fedelissimi contiani allertati, i vertici della galassia 5S provano a risolvere l’impasse causato dall’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’efficacia del nuovo statuto e l’elezione dicome presidente M5S. M5S, la mano di: vertice aconper sciogliere il nodo Tribunale E allora, riuscirà “l’Elevato” Beppe ...

