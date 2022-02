Gazzetta: il Napoli con Koulibaly fa quasi un punto in più a partita rispetto al Napoli senza Koulibaly (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ritorno di Koulibaly. La Gazzetta analizza, anche dal punto di vista numerico, l’apporto del senegalese che sabato dovrebbe rientrare contro l’Inter. Nel periodo con il Napoli ha saltato nove gare di campionato, una di Europa League e una di Coppa Italia. Attorno al Comandante Luciano Spalletti ha edificato la difesa più forte della A. Prima della sosta di novembre della Serie A il Napoli aveva incassato appena 4 reti; tra i cinque maggiori campionati europei, un primato condiviso con il Chelsea. Nelle 14 partite di campionato con il 30enne senegalese il Napoli ha vinto undici volte con una media punti di 2,5 e di 0,6 per i gol subiti. Nelle 10 giornate senza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ritorno di. Laanalizza, anche daldi vista numerico, l’apporto del senegalese che sabato dovrebbe rientrare contro l’Inter. Nel periodo con ilha saltato nove gare di campionato, una di Europa League e una di Coppa Italia. Attorno al Comandante Luciano Spalletti ha edificato la difesa più forte della A. Prima della sosta di novembre della Serie A ilaveva incassato appena 4 reti; tra i cinque maggiori campionati europei, un primato condiviso con il Chelsea. Nelle 14 partite di campionato con il 30enne senegalese ilha vinto undici volte con una media punti di 2,5 e di 0,6 per i gol subiti. Nelle 10 giornate...

