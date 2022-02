Elden Ring: alcune novità presentate da From Software, ecco le classi Guerriero e Prigioniero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mancano ormai una manciata di giorni all’uscita ufficiale di Elden Ring e From Software è prona a deliziarci con alcune novità che riguardano l’attesissimo titolo GDR in uscita su console di nuova generazione e PC. Il Prigioniero, novità assoluta nelle classi di Elden Ring – 10022022 www.computermagazine.itSiamo qui per parlare del nuovissimo GDR di From Software, casa di sviluppo che ha fatto nascere serie leggendarie del calibro dei Souls e non solo. Oggi protagonista è, per l’appunto, Elden Ring, gioco di ruolo open-world in uscita nel mese di febbraio e che in tantissimi aspettano con impazienza. Nello specifico parliamo di due ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mancano ormai una manciata di giorni all’uscita ufficiale diè prona a deliziarci conche riguardano l’attesissimo titolo GDR in uscita su console di nuova generazione e PC. Ilassoluta nelledi– 10022022 www.computermagazine.itSiamo qui per parlare del nuovissimo GDR di, casa di sviluppo che ha fatto nascere serie leggendarie del calibro dei Souls e non solo. Oggi protagonista è, per l’appunto,, gioco di ruolo open-world in uscita nel mese di febbraio e che in tantissimi aspettano con impazienza. Nello specifico parliamo di due ...

Advertising

Duv_1995 : La mia empatia (che consiste in 99 insight) mi dice che oggi spunterà qualcosa di nuovo su Elden Ring >w> - GameXperienceIT : Dark Souls su PC rimarrà offline fino al lancio di Elden Ring - _DrCommodore : Elden Ring, stessi exploit di DS3 ed esecuzione remota di codice malevolo - - JuannettiLOL : Sta cosa che tra 15 giorni esce Elden ring e io ancora non sono riuscito a tagliare i ponti con quel poco di vita s… - yuusei4L : STO IMPAZZENDO, VOGLIO ELDEN RING AIUTATEMI VI PREGO STO IMPAZZENDO, HO L'ORTICARIA, HO LA BAVA ALLA BOCCA STO GIRANDO PER TERRA -