Caso Overmars, Ten Hag: «Catastrofico per le sofferenze delle vittime» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, è tornato a parlare del Caso che ha coinvolto Marc Overmars, allontanato dal club in questi giorni Ten Hag, allenatore dell'Ajax, è intervenuto ai microfoni di ESPN per dire la sua sul Caso che ha coinvolto l'ex dirigente del club Marc Overmars. DICHIARAZIONI – «È semplicemente Catastrofico, soprattutto per le vittime e in particolare per le donne e le loro sofferenze». L'articolo proviene da Calcio News 24.

