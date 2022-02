Banca Ifis | in 2021 utile netto a 100 | 6 mln +46 | 2%

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –archivia ilcon undi pertinenza della Capogruppo pari a 100,6 milioni di euro cresce a doppia cifra (+46,2%) rispetto ai 68,8 milioni di euro del 2020. Escludendo la Ppa e la plusvalenza di 24,2 milioni di euro di cui beneficiava il 2020 per la cessione dell’immobile di Corso Venezia a Milano, il risultato è sestuplicato rispetto al 2020 e superiore del 10% a quello del 2019. Lo rende noto il gruppo, che ha registrato inoltre un record storico per i ricavi a 602,5 milioni di euro. Il margine di intermediazione è in crescita del 28,8% a 602,5 milioni di euro (467,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e beneficia delle migliori performance del Settore Npl pari a 257,6 milioni di euro (+94,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020) e dei maggiori ricavi ...