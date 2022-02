(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La WWE sta cercando da tempo di migliorare e rendere più moderno il proprio prodotto. Ecco perché sta sperimentando qualcosa di “” per garantire allo spettatore il massimo godimento possibile dei propri show. L’ultima trovata è l’inserimento delsul, testata a NXT 2.0 nella puntata di ieri sera. Il debutto a NXT 2.0 L’idea sarebbe stata di Kevin Dunn. Il producer vuole sperimentare questa tecnica, vista in particolare modo durante l’incontro tra Creed Brothers e GYV per capire sia come modificare il modo di lottare suldegli atleti, sia per sfruttarla – in caso di buone reazioni – nel main roster intorno al periodo di Wrestlemania.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Al via un nuovo esperimento a NXT, presente un cameraman sul ring - - GianlucaOdinson : WWE 2K22, un trailer presenta il roster delle Leggende presenti nel gioco - IWAItaly1 : 2 Scuole ti aspettano nel Lazio!!! Frosinone e Roma @Karim_Brigante e @AugustoWnl Allievi della @worldleaguewlw de… - bigdarktiger : L'origine del nome di CM Punk #wrestling #cmpunk #wwe #aew - mkp17 : collezioni altro a tema WWE oltre alle trading card? -

Ultime Notizie dalla rete : WWE via

World Wrestling

...battuta a Gianmaria Allora come va Gianmaria? - ha esordito Signorini - Ti ho visto sabato in...Zelina Vega GIF fromGIFs Alcuni tweet sulla coppia Buongiorno con asfaltata di Gianmaria al ...... The House of Mystery Videogiochi LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker OXENFREE II: Lost Signals Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Nightingale2K22 IGN Fan Fest ritorna dopo il ...Per me è la AEW. Penso che siamo già la migliore per quanto riguarda il prodotto sul ring, gli show divertenti, le trame, i personaggi e via dicendo. Se mi stai chiedendo come la AEW supererà la WWE ...Dopo aver visto la presenza della campionessa di IMPACT Wrestling nella Rumble femminile della WWE, emergono alcuni retroscena sui divieti apportati on-screen ...