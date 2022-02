"Striscia la Notizia", Silvia Toffanin debutta al fianco di Ezio Greggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio dietro al bancone di 'Striscia la Notizia' (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d'eccEzione: Silvia Toffanin . La padrona di casa di 'Verissimo' si presta al gioco, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio dietro al bancone di 'la' (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d'eccne:. La padrona di casa di 'Verissimo' si presta al gioco, in ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - davidemaggio : ?????? Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia ?????? - MondoTV241 : Striscia la Notizia, Silvia Toffanin approda dietro il bancone del Tg satirico di Antonio Ricci #striscialanotizia… - StiloMariana : RT @Striscia: Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, Silvia Toffanin ufficiale: con chi farà coppia e per quanto #striscia #notizia #silvia… -