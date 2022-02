Papa: boccia aiuto suicidio, 'non c'è diritto a morire' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non c'è un diritto alla morte. Promuovendo le cure palliative, Papa Francesco avverte: "Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch'esse inaccettabili che portano a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non c'è unalla morte. Promuovendo le cure palliative,Francesco avverte: "Dobbiamo però stare attenti a non confondere questocon derive anch'esse inaccettabili che portano a ...

donamarchetti : RT @vatican_it: Papa Francesco boccia eutanasia e accanimento terapeutico: “Grazie per le cure palliative” - ENZOROMBOLA : Papa: boccia aiuto suicidio, 'non c'è diritto a morire' - Ultima Ora - ANSA - SaCe86 : #Papa boccia l'aiuto al suicidio: 'Non c'è diritto a morire' - Extraecclesiam1 : RT @vatican_it: Papa Francesco boccia eutanasia e accanimento terapeutico: “Grazie per le cure palliative” - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il Papa boccia l'aiuto al suicidio: 'Non c'è diritto a morire'. Promuovendo le cure palliative, Franc… -