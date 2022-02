Palermo | difesa sotto accusa | la linea a quattro non funziona

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In due partitei gol subiti: non era mai successo in questa stagione. Silvio Baldini alla ricerca di una soluzione

Advertising

ILOVEPACALCIO : Il Palermo comincia a fare acqua: difesa sotto accusa - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo. Quattro gol in due partite, in difesa torna a suonare l’allarme - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : Dal doppio «clean-sheet» con Catanzaro e Monterosi agli svarioni degli ultimi 180’ che sono costati carissimi.… - RosarioMadejr : @MondoPalermo Questo è vero, gli arbitri sono scarsi e lo sono caro #baldini quanto la difesa del #Palermo ???????? - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Il Palermo prova a sfatare il tabù della trasferta contro una difesa debole' - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo difesa

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Latorna a 'ballare' . Per la seconda volta in stagione ilprende 4 gol in 2 partite : la metà nel derby casalingo col Messina, l'altra metà a Campobasso. Non succedeva da inizio ...... direttore dell'ufficio Servizio Sociale per i minorenni die Referente provinciale a ... Indella Madre Terra, Pachamama, ci sono bambini, uomini e donne che muoiono in America Latina ...a Palermo la ministra della Cultura Greca 09:47Giovane detenuto si toglie la vita al carcere Ucciardone 09:42La Regione stringe i rapporti di collaborazione con la Grecia: Musumeci riceve il ministro ...A ricevere l’esponente del governo greco, alla sua prima visita istituzionale nell'Isola, il presidente della Regione The post Patto d’amicizia Sicilia-Grecia, a Palermo la ministra della Cultura Grec ...