Mara Venier al Timone di Sanremo 2023? Il Pubblico la Acclama! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la messa in onda di Domenica In ‘speciale Sanremo’, sui social non si parla d’altro che di Mara Venier come prossima conduttrice del Festival di Sanremo. Sarà proprio lei a guidare Sanremo 2023? Il Pubblico la acclama e vorrebbe vedere proprio lei il prossimo anno sul palco dell’Ariston. Presto per dirlo, visto che potrebbe anche esserci un Amadeus quater. Ecco tutte le novità sul Festival! Tutti vogliono Mara Venier a Sanremo 2023! Dopo il grande successo del Festival targato Amadeus è già ora di pensare alla prossima edizione. In molti vorrebbero un Amadeus quater, ma c’è una gran fetta di Pubblico che vorrebbe invece vedere sul palco dell’Ariston la zia Mara. ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la messa in onda di Domenica In ‘speciale’, sui social non si parla d’altro che dicome prossima conduttrice del Festival di. Sarà proprio lei a guidare? Illa acclama e vorrebbe vedere proprio lei il prossimo anno sul palco dell’Ariston. Presto per dirlo, visto che potrebbe anche esserci un Amadeus quater. Ecco tutte le novità sul Festival! Tutti vogliono! Dopo il grande successo del Festival targato Amadeus è già ora di pensare alla prossima edizione. In molti vorrebbero un Amadeus quater, ma c’è una gran fetta diche vorrebbe invece vedere sul palco dell’Ariston la zia. ...

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - trash_italiano : Qui ad aspettare il selfie che Mara lineetta Venier si farà con Mahmood e Blanco per benedirci su Instagram. #Sanremo2022 #DomenicaIn - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro Ariston, il tradizionale appuntamento con #DomenicaIn dedicato a #Sanremo2022. Con Mara Venie… - Elena080729 : @marideberghem @DottFinocchiaro Sileri sicuramente no perché l’ha ammesso a domenica in da Mara Venier - infoitcultura : Monica Vitti, il ricordo commosso di Mara Venier a Domenica In: “Grazie di tutto” -