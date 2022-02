LIVE – Pechino 2022, slittino doppio maschile: aggiornamento in DIRETTA (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La DIRETTA testuale delle due manche dello slittino doppio maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. In pista Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che punteranno all’impresa podio. Appuntamento a partire dalle ore 13.20 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 14.35. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO AGGIORNA LA DIRETTA 13.33 – La coppia tedesca Wendl/Artl si impone in 58.255: prima posizione afferrata e dunque gli azzurri in terza piazza al momento. 13.30 – Sensazionale partenza italiani azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner e record di spinta; ottima performance, manche interpretata al meglio e seconda posizione! ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Latestuale delle due manche delloai Giochi Olimpici invernali di. In pista Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che punteranno all’impresa podio. Appuntamento a partire dalle ore 13.20 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 14.35. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO AGGIORNA LA13.33 – La coppia tedesca Wendl/Artl si impone in 58.255: prima posizione afferrata e dunque gli azzurri in terza piazza al momento. 13.30 – Sensazionale partenza italiani azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner e record di spinta; ottima performance, manche interpretata al meglio e seconda posizione! ...

