Inchiesta plusvalenze | per l’Inter non si possono usare le intercettazioni telefoniche | per la Juve sì

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la notizia di ieri, secondo cui la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato dagli uffici della Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio), nella sede della Federcalcio, a Roma, atti relativi a 62 operazioni sospette relative al trasferimento di altrettanti giocatori di numerose squadre italiane, tra cui Inter,e Napoli, portate a termine tra il 2019 e il 2021. Oggi il cronista giudiziario di Repubblica Sandro De Riccardis sui social ha fatto il quadro della situazione legata anche al caso dellantus: “Le inchieste sulledintus e Inter sono molto diverse: laè quotata in borsa, la procura di Torino indaga per false comunicazioni al mercato;non è quotata, la procura di Milano indaga per falso in bilancio. Cambia la gravità ...