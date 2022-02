Gabriel Garko con Matia finalmente ho trovato la mia metà sogno un figlio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)da diversi mesi ormai ha un nuovo compagno,Emme, di cui sappiamo molto poco. Il bel 36enne ha un profilo Instagram privato in cui si definisce ‘general manager’, ma di sicuro c’è che non fa parte del mondo dello spettacolo e l’ha rivelato proprio. “Non sono single. Ho una storia

e il fidanzato Matia Emme pensano alla convivenza e a un figlio . Il sex symbol del cinema e della tv italiana è innamorato del general manager, che vive a Milano e ha un account privato ...Matia è il compagno chesceglie per la vita, insieme fanno shopping per la casa e progetti ...Gabriel Garko e il fidanzato Matia Emme pensano alla convivenza e a un figlio. Il sex symbol del cinema e della tv italiana è innamorato del general manager, che vive a Milano e ha un account privato ...Gabriel Garko e il suo fidanzato Mattia Emme, sono stati fotografati mano nella mano per le vie di Milano, in quanto hanno festeggiato il primo anno insieme. Mesi fa, i due erano già stati paparazzati ...