Covid:Bolsonaro,non ho sbagliato niente in gestione pandemia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato oggi che tutte le misure da lui adottate contro la pandemia di coronavirus sono state "corrette" e di essere stato "costantemente attaccato con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, ha affermato oggi che tutte le misure da lui adottate contro ladi coronavirus sono state "corrette" e di essere stato "costantemente attaccato con ...

Advertising

Guardamiiii : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @galeazzobignami @GiorgiaMeloni VOI COME BOLSONARO ...... Come Trump 99 $ , che ha… - RealHumanBean_7 : Bolsonaro, Johnson e Trump sono stati tre dei leader più criticati qui sopra ma devo dire che la loro non-strategia… - lautarismo1981 : @LucioMalan Tu vai a spiegarlo ai 12mila esseri umani che ora vivono grazie al vaccino, come calcolato dall'ISS, se… - MDX_0x0 : RT @IzzoEdo: MARTEDÌ 08 FEBBRAIO 2022 15.31.06 #Covid_19: #Crisanti, tra un mese e mezzo potremo togliere mascherine al chiuso Roma, 8 feb… - grigiocemento : RT @IzzoEdo: MARTEDÌ 08 FEBBRAIO 2022 15.31.06 #Covid_19: #Crisanti, tra un mese e mezzo potremo togliere mascherine al chiuso Roma, 8 feb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolsonaro Covid:Bolsonaro,non ho sbagliato niente in gestione pandemia Bolsonaro ha poi difeso anche la campagna di vaccinazione promossa dal suo governo, ribadendo però la sua contrarietà a rendere obbligatoria la somministrazione dei vaccini anti - Covid. "Nel nostro ...

Stadi, verso la capienza al 75 da marzo . Obiettivo 100 ... di 67 anni, avrebbe dovuto unirsi alla delegazione del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro,... Nel corso degli ultimi due anni, anche il capo dello Stato si è ammalato di Covid - 19 (luglio 2020)...

Covid:Bolsonaro,non ho sbagliato niente in gestione pandemia - Mondo ANSA Nuova Europa Covid:Bolsonaro,non ho sbagliato niente in gestione pandemia (ANSA) - BRASILIA, 09 FEB - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato oggi che tutte le misure da lui adottate contro la pandemia di coronavirus sono state "corrette" e di essere stato ...

Covid Brasile: sfiorati 633 mila morti da inizio pandemia Il Brasile si sta avvicinando a quota 633 mila morti per coronavirus dall’inizio della ... del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che la prossima settimana si recherà a Mosca, dove ...

ha poi difeso anche la campagna di vaccinazione promossa dal suo governo, ribadendo però la sua contrarietà a rendere obbligatoria la somministrazione dei vaccini anti -. "Nel nostro ...... di 67 anni, avrebbe dovuto unirsi alla delegazione del presidente della Repubblica, Jair,... Nel corso degli ultimi due anni, anche il capo dello Stato si è ammalato di- 19 (luglio 2020)...(ANSA) - BRASILIA, 09 FEB - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato oggi che tutte le misure da lui adottate contro la pandemia di coronavirus sono state "corrette" e di essere stato ...Il Brasile si sta avvicinando a quota 633 mila morti per coronavirus dall’inizio della ... del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che la prossima settimana si recherà a Mosca, dove ...