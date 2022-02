Corsi di laurea e master a condizioni agevolate per dipendenti pubblici: altre 20 università aderiscono a PA 110 e lode (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il progetto “PA 110 e lode”, frutto del protocollo d’intesa siglato a ottobre tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e la ministra dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e parte del più ampio piano di formazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, continua ad ampliarsi: altri 20 atenei hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica per offrire ai dipendenti pubblici Corsi di laurea, Corsi di specializzazione e master a condizioni agevolate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il progetto “PA 110 e”, frutto del protocollo d’intesa siglato a ottobre tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e la ministra dell’e della ricerca, Maria Cristina Messa, e parte del più ampio piano di formazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, continua ad ampliarsi: altri 20 atenei hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica per offrire aididi specializzazione e. L'articolo .

Advertising

sbonaccini : Via libera a 20 nuovi corsi di laurea negli Atenei della nostra regione, sei da quali saranno completamente in ling… - orizzontescuola : Corsi di laurea e master a condizioni agevolate per dipendenti pubblici: altre 20 università aderiscono a PA 110 e… - FunzPub : ??Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese. ??24 protocolli d’intesa sottoscritti per offrire… - PaoloX68 : RT @sbonaccini: Via libera a 20 nuovi corsi di laurea negli Atenei della nostra regione, sei da quali saranno completamente in lingua ingle… - pieranna64 : @simonegiustizia @Jenny041178 @barbarab1974 Questo i curriculum della dottoressa scritto da lei. È normale che un m… -