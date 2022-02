C’era una volta Non è la Rai | il libro fotografico pieno di materiale inedito

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se avete nostalgia per quello che è stato uno dei programmi cult degli Anni ‘90 niente panico perché sta per arrivareunaNon è la Rai, undi aneddoti, foto e racconti sulla celebre trasmissione andata in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni. Vi raccomandiamo... Miriana Trevisan, chi è l'ex ragazza di Non è la Rai concorrente al GFVip Sono passati poco più di 30 anni dalla prima puntata di Non è la Rai, show ideato (e diretto) da Gianni Boncompagni e da Irene Ghergo, e ora gli autori del volume tornano a parlare della loro esperienza. Il, scritto a quattro mani da Marco Geppetti, allora fotografo ufficiale del programma, e da Marika De Sandoli, esperta ...