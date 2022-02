Uomini e Donne: Maria De Filippi chiede scusa a Ciprian, ecco perchè (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata in onda ieri 7 febbraio Maria De Filippi ha invitato Ciprian e Nicole: la conduttrice gli ha chiesto scusa davanti a tutti Maria chiede scusa a CiprianUna puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena quella andata ieri in onda a Uomini e Donne. Molti sicuramente ricorderanno la tronista Nicole e il modo in cui ha lasciato il programma. La giovane ha dovuto abbandonare il format per aver infranto le regole imposte, in quando senza telecamere e all’insaputa di tutti ha visto il suo corteggiatore, trascorrendo la notte assieme. Dopo l’accaduto, però, si è sentita in colpa la ragazza e ha ammesso il suo errore chiedendo scusa. Oggi a distanza di ... Leggi su formatonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella puntata in onda ieri 7 febbraioDeha invitatoe Nicole: la conduttrice gli ha chiestodavanti a tuttiUna puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena quella andata ieri in onda a. Molti sicuramente ricorderanno la tronista Nicole e il modo in cui ha lasciato il programma. La giovane ha dovuto abbandonare il format per aver infranto le regole imposte, in quando senza telecamere e all’insaputa di tutti ha visto il suo corteggiatore, trascorrendo la notte assieme. Dopo l’accaduto, però, si è sentita in colpa la ragazza e ha ammesso il suo errorendo. Oggi a distanza di ...

