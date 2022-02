Advertising

orizzontescuola : Supplenze, mancano docenti. “Tutti possono insegnare tutto” non può diventare la regola - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Mancano i supplenti, le scuole ricercano i docenti da MAD. Avvisi e scadenze - orizzontescuola : Mancano i supplenti, le scuole ricercano i docenti da MAD. Avvisi e scadenze -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze mancano

Orizzonte Scuola

Sono diversi gli istituti scolastici che ricercano supplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Lehanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Si va dalla classe di concorso A027 Matematica e fisica alla cdc A042 Scienze e tecnologie meccaniche. ...Originaria di Udine, si è iscritta alla magistrale in Filosofia: "In Friuli ho cominciato " racconta " lì ho fatto le prime. Poi, per ragioni di cuore, dopo un mese, sono venuta a Como". Al ...Ma a pochi mesi dal traguardo mancano ancora i prof: italiano ... "A Milano abbiamo tra il 25 e il 30% di supplenti, abbiamo avuto tantissime rinunce su incarichi fino a giugno e agosto. Le ...Mancano i proff? Niente panico, arrivano i baby supplenti. Il riminese Nicolò Di Domenico, 23 primavere sulle spalle, fa parte della schiera dei giovanissimi laureati catapultati dall’altra parte ...