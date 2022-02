Sci di fondo | Pechino 2022 | Jonna Sundling domina la sprint tl Out ai quarti le azzurre

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lafemminile in tecnica libera dello sci dialle Olimpiadi Invernali divede la doppietta svedese con l’oro die l’argento di Maja Dahlqvist. Bronzo alla statunitense Jessie Diggins. In casa Italia Greta Laurent, Lucia Scardoni e Caterina Ganz vengono eliminate aidi finale, chiudendo rispettivamente 28ma, 29ma e 30ma. La finale vieneta dalla svedese, che parte a tutta e si divora gli 1.5 km della pista cinese: la vittoria è netta, col tempo di 3’09?68. Il vuoto alle proprie spalle: la più vicina delle avversarie è la connazionale Maja Dahlqvist, che paga 2?88. Completa il podio la statunitense Jessie Diggins, staccata però di 3?16. Nelle semifinali ...

Ai Giochi di Pechino sono dieci le discipline di scena oggi, 8 febbraioo:alpino, biathlon,di, curling, freestyle, slittino, snowboard, pattinaggio velocità, hockey ghiaccio femminile, pattinaggio artistico (programma corto maschile). Le prime otto assegnano le medaglie, le ultime ...Federico Pellegrino in finale nello sprint tecnica libera didi. l 31enne poliziotto di Nus ha vinto la sua semifinale con il tempo di 2'52"17. Secondo il campione norvegese ...Pechino 2022 - Altra medaglia fantastica per il nostro fondista. Dopo l'argento del 2018, sale ancora sul podio olimpico confermando l'Argento koreano di quattro anni fa. Finale pazzesca con tutti i ...Pechino, 8 feb. (Adnkronos) – Federico Pellegrino ha vinto la sua semifinale con il tempo di 2’52?17 davanti al campione norvegese Johannes Klaebo con il tempo di 2’52”23 e si è qualificato per la ...