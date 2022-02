Saman Abbas, svolta sulla 18enne scomparsa: i risultati sui resti ritrovati in un canale (Di martedì 8 febbraio 2022) Una nuova svolta è arrivata in queste ore sul caso della povera Saman Abbas, la ragazza di 18 anni originaria del Pakistan scomparsa il 30 aprile del 2021 da Novellara, un paese situato in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto hanno fin qui ricostruito gli inquirenti, si pensa che la giovane sia stata ammazzata dai suoi familiari perché lei aveva detto no al matrimonio combinato. Avrebbe dovuto unirsi in matrimonio con un cugino più grande di lei, ma aveva sin da subito rifiutato questa imposizione. In questi mesi sono stati fatti diversi ritrovamenti da parte degli investigatori, che indagano da ormai quasi un anno dalla sparizione di Saman Abbas. Il primo rinvenimento era stato fatto in un canale che si trova nella località Fiuma, mentre il secondo a Lido Po ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Una nuovaè arrivata in queste ore sul caso della povera, la ragazza di 18 anni originaria del Pakistanil 30 aprile del 2021 da Novellara, un paese situato in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto hanno fin qui ricostruito gli inquirenti, si pensa che la giovane sia stata ammazzata dai suoi familiari perché lei aveva detto no al matrimonio combinato. Avrebbe dovuto unirsi in matrimonio con un cugino più grande di lei, ma aveva sin da subito rifiutato questa imposizione. In questi mesi sono stati fatti diversi ritrovamenti da parte degli investigatori, che indagano da ormai quasi un anno dalla sparizione di. Il primo rinvenimento era stato fatto in unche si trova nella località Fiuma, mentre il secondo a Lido Po ...

